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موعد مباراة الزمالك أمام فاركو في الدوري

05:00 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (2)
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    مران الزمالك
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    مران الزمالك
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    مران الزمالك
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    مران الزمالك
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    مران الزمالك
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كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق الزمالك نظيره فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك وفاركو

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك وفاركو بالدوري

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بينما جاء فريق فاركو في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

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