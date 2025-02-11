مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الثلاثاء 11 فبراير العديد من المباريات في مختلف المنافسات حول العالم من أبرزها مباراة مانشستر سيتي و ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويشهد اليوم كذلك ثلاث مباريات في الدوري المصري ضمن الجولة الثالثة عشر أبرزهم الأهلي أمام غزل المحلة و الزمالك أمام فاركو.

جدول مواعيد مباريات اليوم:

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

بريست ضد باريس سان جيرمان - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1

يوفنتوس ضد آيندهوفن -10:00 مساء - بي إن سبورت 2

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

سبورتينج لشبونة ضد بوروسيا دورتموند - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

موعد مباريات الدوري المصري الممتاز

بتروجيت ضد سموحة - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 2

فاركو ضد الزمالك - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الأهلي ضد غزل المحلة - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 1

موعد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

سنترال كوست مارينرز ضد جوهور - 10:00 صباحا -

فيسيل كوبي ضد شانغهاي إيست آسيا - 12:00 مساء - بي إن سبورت AFC1.

بوهانغ ستيليرز ضد كاواساكي فرونتالي - 12:00 مساء

شانتونغ لونينغ ضد غوانغجو - 12:00 مساء -

موعد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

إكسيتر ضد نتونجهام فورست - 10:00 مساء -

اقرأ أيضًا:

اتحاد الكرة يتجه لإقامة بطولة جديدة

6 غيابات بصفوف الزمالك خلال مباراة فاركو