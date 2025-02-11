مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
تقام اليوم الثلاثاء 11 فبراير العديد من المباريات في مختلف المنافسات حول العالم من أبرزها مباراة مانشستر سيتي و ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
ويشهد اليوم كذلك ثلاث مباريات في الدوري المصري ضمن الجولة الثالثة عشر أبرزهم الأهلي أمام غزل المحلة و الزمالك أمام فاركو.
جدول مواعيد مباريات اليوم:
موعد مباريات دوري أبطال أوروبا
بريست ضد باريس سان جيرمان - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1
يوفنتوس ضد آيندهوفن -10:00 مساء - بي إن سبورت 2
مانشستر سيتي ضد ريال مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1
سبورتينج لشبونة ضد بوروسيا دورتموند - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3
موعد مباريات الدوري المصري الممتاز
بتروجيت ضد سموحة - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 2
فاركو ضد الزمالك - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 1
الأهلي ضد غزل المحلة - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 1
موعد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة
سنترال كوست مارينرز ضد جوهور - 10:00 صباحا -
فيسيل كوبي ضد شانغهاي إيست آسيا - 12:00 مساء - بي إن سبورت AFC1.
بوهانغ ستيليرز ضد كاواساكي فرونتالي - 12:00 مساء
شانتونغ لونينغ ضد غوانغجو - 12:00 مساء -
موعد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
إكسيتر ضد نتونجهام فورست - 10:00 مساء -
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