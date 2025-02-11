قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة بالدوري

كتب - محمد عبد السلام:

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن القائمة الأساسية لمواجهة فريق غزل المحلة بالجولة الثالثة عشر في الدوري المصري الممتاز.

وتشهد قائمة الأهلي لمباراة المحلة 8 غيابات، للاطلاع عليها..اضغط هنا

قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزه علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - إمام عاشور - كوكا - عمر الساعي - كريم نيدفيد - مروان عطية - أكرم توفيق - أحمد رضا.

خط الهجوم: محمد عبدالله - جراديشار - حسين الشحات - حمزه عبد الكريم.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي و غزل المحلة في الدوري

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على أن تُنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

ترتيب الأهلي وغزل المحلة

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر وبفارق 2 نقاط عن فريق الزمالك صاحب المركز الثالث.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الـ 15 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة.

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