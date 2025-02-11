اتحاد الكرة يتجه لإقامة بطولة جديدة

كتب ـ أحمد عبدالباسط

كشف مصدر باتحاد الكرة عن تنسيقهم مع الاتحاد الكويتي لإقامة بطولة جديدة ولكن لم يتم الاستقرار على الأندية التي ستشارك بها بعد.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن الشركة الراعية لاتحاد الكرة تنسق في الوقت الحالي مع الاتحاد الكويتي لإقامة سوبر مصري كويتي ولكن لم يتم الاستقرار على موعدها أو طرفيها.

وأوضح المصدر أن الشركة الراعية تنسق كذلك مع الاتحاد الكويتي إقامة مباراة ودية خلال شهر نوفمبر المقبل تجمع منتخبي مصر والكويت.

بطل الدوري المصري والكويتي موسم 2023/24

بطل الدوري المصري في آخر نسخة 2023/24 هو النادي الأهلي، فيما نادي الكويت هو بطل آخر نسخة من الدوري المحلي في بلاده عن الموسم ذاته.

السوبر المصري السعودي

وهو ما يأتي على غرار كأس السوبر المصري السعودي الذي أقيمت آخر نسخة له في عام 2022 وفاز بها الهلال على نظيره الزمالك بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة في وقتها بالتعادل السلبي.

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