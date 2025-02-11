الظهور الأول لمحمد شوقي بالأهلي بعد منصبه الجديد

القاهرة ـ مراسل مصراوي

شهدت تدريبات فريق الأهلي مساء الإثنين الظهور الأول لمحمد شوقي بعد توليه منصبه الجديد بالنادي كنائب المدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره غزل المحلة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، في حضور محمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق الأول.

بدأ المران بجزء بدني خفيف للاعبين، ثم تنفيذ الجوانب الخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

ويدخل الأهلي معسكرًا اليوم بأحد الفنادق بعد إعلان الجهاز الفني عن قائمة اللاعبين لمباراة غزل المحلة.

ترتيب الأهلي في الدوري

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بتروجيت بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري، ورفع رصيده إلى ٢٦ نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي و غزل المحلة في الدوري

وتقام مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساء على أن تُنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

ترتيب الأهلي وغزل المحلة

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر وبفارق 2 نقاط عن فريق الزمالك صاحب المركز الثالث.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الـ 15 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة.

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