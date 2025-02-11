ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال كوكا.. تهنئة السعيد.. زيدان وعائلته في مباراة الأهلي

كتب ـ محمد خيري:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

نشر محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق ونادي بروسيا دورتموند الألماني، عبر حسابه الشخصي، صورة مع عائلته في إحدى مباريات الأهلي.

وحرص عبدالله السعيد نجم فريق الزمالك، على تهنئة زميله في الفريق أحمد حمدي بعيد ميلاده؛ إذ نشر صورته عبر حسابه الشخصي، بموقع الصور إنستجرام.

ومن جانبه نشر محمد مجدي أفشة نجم الأهلي عبر صفحته الشخصية صورة مع زميله ياسر إبراهيم، صورة بملابس الإحرام في مكة لتهنئته بمناسبة عيد ميلاده.

وشارك أحمد حسن كوكا متابعيه بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لاحتفاله بهدفه الأول مع فريقه لوهافر الفرنسي في بطولة الدوري.

ونشر عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر، عبر صفحته الشخصية صورة برفقة، نجله ياسين وأصدقائه في أحد الأماكن العامة.

وحرص أحمد حسن كوكا نجم الأهلي، على نشر صورة مع زميله في المنتخب محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك، من أجل تهنئته بعيد ميلاده.

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