8 غيابات بصفوف الأهلي في مباراة غزل المحلة بالدوري

كتب ـ محمد الميموني:

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على القائمة التي سيواجه بها غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام غزل المحلة

يغيب عن الأهلي خلال مواجهة غزل المحلة كلاً من علي معلول وأشرف بنشرقي لمواصلتهما التأهيل، فيما سيغيب كل من أشرف داري، ياسر إبراهيم، عمر كمال، يحيى عطية الله، طاهر محمد طاهر، ووسام أبو علي؛ للإصابة.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

ويلتقي الأهلي نظيره غزل المحلة يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي و غزل المحلة في الدوري

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على أن تُنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

ترتيب الأهلي والمحلة

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر وبفارق 2 نقاط عن فريق الزمالك صاحب المركز الثالث.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الـ 15 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة.



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