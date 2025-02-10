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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب اختيار المحترف المغربي بصفوف فريق الأهلي أشرف بنشرقي للقميص رقم 34.

رقم قميص بنشرقي مع الأهلي

وقال شوبير، خلال حلقة برنامجه "حارس الأهلي" على قناة الأهلي مساء اليوم الإثنين، إنه علم من حديثه مع بنشرقي أنه اختار قميص رقم 34 كلمسة وفاء لمواطنه عبد الحق نور.

وكان نوري، ذو الأصول المغربية، قد تعرض لمشكلات في المخ في الثامن من يوليو 2017 خلال مشاركته في إحدى المباريات الودية مع ناديه أياكس أمستردام، أدخلته في غيبوبة وأجبرته على اعتزال كرة القدم.

يذكر أن آخر مشاركات نوري مع آياكس كانت في موسم 16/17، خاض 9 مباريات فقط في الدوري المحلي، 3 مباريات بالكأس، ومثلهم بالدوري الأوروبي.

صفقة بنشرقي

بنشرقي كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة بعد فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري.

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