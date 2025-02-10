الأهلي يعتمد تصميم الاستاد الجديد

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أعلن النادي الأهلي اعتماد مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب، في جلسته اليوم الإثنين التصميم الذي تقدمت به شركة القلعة الحمراء الحاصلة على حق إنشاء وإدارة استاد الأهلي الجديد.

وأشار النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم، إلى أن الخطيب قد وجه الشكر إلى شركة القلعة الحمراء لالتزامها بالبرنامج الزمني وتعاونها مع أفضل الشركات العالمية للخروج بتصميم استاد الأهلي بالصورة التي يتم عرضها على الجماهير في حفل كبير يوم 14 فبراير الجاري، وفق رؤية مجلس إدارة النادي وشركاته المتخصصة في هذا الشأن.

وأكد الخطيب على أن يحدث الآن هو نتاج قرار "المجلس الحكيم" ـ بحسب وصفه ـ بإنشاء أذرع استثمارية وفنية للأهلي ممثلة في شركاته التي يحصد الأهلي ثمارها اليوم، في أولى خطوات إنجاز هذا الحلم الكبير، بحسب البيان ذاته.

وأتم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيانه بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية السابق، برئاسة أيمن إسماعيل، على جهوده المخلصة خلال فترة توليه المسئولية لإنجاز حلم الاستاد الذي استكمله مجلس إدارة الشركة الحالي، برئاسة تامر نصر بحكمة وإخلاص.

اقرأ أيضًا:

"جئت لمصنع النجوم".. أول تعليق من الجفالي على انضمامه للزمالك (فيديو)

النني يتواجد في تدريبات آرسنال.. ما القصة؟ (فيديو وصور)