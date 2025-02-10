كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أحمد الجفالي الوافد التونسي على صفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية المنصرمة سعادته بالانضمام لصفوف القلعة البيضاء.

وقال الجفالي خلال مقطع الفيديو التقديمي له الذي نشرته حسابات الزمالك اليوم الإثنين:"هنا خلفك جمهور أسود ومنه نحصل على القوى والصمود هنا قلوب بيضاء تعلمنا الوفاء جئت من بلاد قرطاج لأرض الحضارات؛ لكتابة التاريخ في معقل الفرسان ومصنع النجوم".

وأتم المهاجم والجناح الأيسر التونسي:"الملكي بسهمه يكتب التاريخ، والفن ليس مجرد مهارة والهندسة ليس مجرد نظام، هنا المعاني، كل فرحة مختلفة كل لمسة لها معنى وكل انتصار هو استمرار لتاريخ طويل هنا ميت عقبة هنا الزمالك.. الجفالي زملكاوي".

مسيرة أحمد الجفالي

أحمد الجفالي صاحب الـ 21 عاماً كان قد انتقل من صفوف الشباب بنادي الترجي في موسم 2021/22 لصفوف الشباب بنادي جالاتا سراي التركي قبل العودة في الموسم التالي عبر بوابة نادي الاتحاد المنستيري.

وشارك اللاعب خلال الموسم الحالي 24/25 بقميص الاتحاد المنستيري 18 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين خلال 1320 دقيقة لعب.

صفقات الزمالك الشتوية

الزمالك أعلن خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة التعاقد مع الثنائي المحلي لاعب الوسط محمود جهاد قادمًا من صفوف فاركو وأحمد حسام مدافع الجونة بجانب التعاقد مع المدافع المغربي عبدالله مصدق قادمًا من فريق نهضة الزمامرة المغربي.

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