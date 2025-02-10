الزمالك يعلن رسمياً عن صفقته الأخيرة (فيديو)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع المهاجم والجناح الأيسر أحمد الجفالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة قادمًا من الاتحاد المنستيري التونسي.



وأشار نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، إلى أن اللاعب قد وقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

مسيرة أحمد الجفالي

أحمد الجفالي صاحب الـ 21 عاماً كان قد انتقل من صفوف الشباب بنادي الترجي في موسم 2021/22 لصفوف الشباب بنادي جالاتا سراي التركي قبل العودة في الموسم التالي عبر بوابة نادي الاتحاد المنستيري.

وشارك اللاعب خلال الموسم الحالي 24/25 بقميص الاتحاد المنستيري 18 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين خلال 1320 دقيقة لعب.

صفقات الزمالك الشتوية

الزمالك أعلن خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة التعاقد مع الثنائي المحلي لاعب الوسط محمود جهاد قادمًا من صفوف فاركو وأحمد حسام مدافع الجونة بجانب التعاقد مع المدافع المغربي عبدالله مصدق قادمًا من فريق نهضة الزمامرة المغربي.

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