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"ظهور مرتقب بالتتش".. تفاصيل جولة النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية في مصر

08:49 م الإثنين 10 فبراير 2025
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القاهرة ـ مصراوي:

يستعد النادي الأهلي لاستقبال النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية خلال جولتها بمصر ضمن الجولة الترويجية، للنسخة الأولى من المونديال بنظامه الجديد.

جولة كأس العالم للأندية في مصر

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، أن النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية ستصل مساء يوم غد الثلاثاء إلى القاهرة؛ حيث ينتظرها ظهور مرتب في ملعب التتش بجانب جولة بالمراكز السياحية بمصر.

وأشار المصدر إلى أن النسخة الأصلية لبطولة كأس العالم للأندية ستتواجد يوم الأربعاء في عدد من الأماكن السياحية بالقاهرة قبل أن يكون هناك جلسة تصوير رسمية في ملعب التتش بالجزيرة مع لاعبي ومجلس إدارة النادي الأهلي.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية ستتواجد مساء يوم الخميس المقبل في الأقصر؛ تمهيدًا للحفل المنتظر في معبد حتشبسوت، والذي يشهد الكشف عن التفاصيل الكاملة لتمويل ستاد الأهلي.

مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية 2025

الأهلي يقع في مجموعة بكأس العالم للأندية 2025 تضم أندية: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن تُقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية في مدينة ميامي الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو القادم.

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