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موعد مباراة الأهلي و غزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

08:24 م الإثنين 10 فبراير 2025
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كتب ـ محمد الميموني:

يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة يوم غد الثلاثاء 11 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي و غزل المحلة في الدوري

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على أن تُنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

ترتيب الأهلي والمحلة

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر وبفارق 2 نقاط عن فريق الزمالك صاحب المركز الثالث.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الـ 15 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة.

وكان الأهلي قد فاز بثنائية مقابل هدف على نظيره بتروجت في الجولة الماضية من الدوري، كما فاز فريق غزل المحلة بالنتيجة ذاتها أمام مودرن فيوتشر.

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موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة القناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة الأهلي غزل المحلة الأهلي ضد غزل المحلة
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