اتحاد الكرة يستجيب لطلب الأهلي

كتب ـ أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر عن موقف اتحاد الكرة من الطلب الذي تقدم به النادي الأهلي بخصوص استقدام حكام أجانب لمباراة فريقه أمام الزمالك.

وأوضح مصدر باتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنهم ينسقون خلال الفترة الحالية ينسقون مع أكثر من اتحاد بلد أوروبي لاستقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة القمة، وذلك قبل إرسال مخاطبات رسمية خاصة وأن معظم الدوريات لا تزال قائمة حتى الآن.

الأهلي يطلب حكام أجانب لمباراة الزمالك

وطالب النادي الأهلي، عبر بيان رسمي في وقت سابق، إسناد مباراته القادمة مع الزمالك في بطولة الدوري إلى طاقم تحكيم أجنبي من أكبر الدوريات الأوربية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء يوم السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي يحتل قبل القمة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر و3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

مباريات الأهلي والزمالك قبل القمة

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراتين قبل مواجهة الزمالك؛ إذ سيستضيف نظيره غزل المحلة مساء يوم غد الثلاثاء 11 فبراير على أن يحل ضيفاً يوم الأحد 16 من الشهر ذاته على نظيره الإسماعيلي.

وينتظر الزمالك على الجانب الآخر مواجهتين أمام فاركو يوم الثلاثاء 11 فبراير بالجولة 13 وبتروجت يوم الأحد 16 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة 14.

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