رسميًا.. غياب نجم الزمالك عن مباراة القمة أمام الأهلي

موعد مباراة الأهلي و غزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبات الخاصة بالجولة 12 طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة.

عقوبات الجولة 12 بالدوري المصري

عقوبات مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت

توقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب أربع دقائق قبل بداية المباراة.

إيقاف محمود أحمد محمود رزق لاعب فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

توقيع غرامة مالية على نادي مودرن سبورت قيمتها 10000 جنيه بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب أربع دقائق قبل بداية المباراة .

عقوبات مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو

إيقاف عبدالله مجدي عبدالعظيم لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف جاستيس أرثر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 لحصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق سيراميكا كليوباترا قيمتها 5000 جنيه بسبب عدم تواجد جامعي الكرات في الوقت المحدد.

إيقاف محمود عماد محمود الحسيني لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 لحصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة سموحة وبيراميدز

إيقاف صلاح محمد أمين مباراة واحدة وتوقيع غرامة ماليه عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد .

منع أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه بسبب محاولة الاعتداء على الحكم بعد انتهاء المباراة.

لفت نظر وغرامة مالية قيمتها 5000 جنية للجهاز الفني لنادي سموحة؛ لعدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر أو الاعتراض على قرارات الحكم.

إيقاف أحمد سامي سعد لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 لحصوله على الإنذار الثالث.

لفت نظر وغرامة مالية قيمتها 5000 جنية على الجهاز الفني لفريق بيراميدز لعدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر أو الاعتراض على قرارات الحكم.

عقوبات مباراة حرس الحدود و إنبي

إيقاف محمد أشرف محمد توفيق لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000؛ لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبدالرحمن رضا جودة لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000؛ لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد صبحي أحمد أمين لاعب فريق إنبي وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه.

توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 50 ألف جنيه؛ لحصول اللاعبين على 6 بطاقات في نفس المباراة.

عقوبات مباراة الزمالك والإسماعيلي

إيقاف ناصر ماهر عبدالحميد لاعب فريق الزمالك لمدة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة ماليه عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك وبسبب الاعتداء على لاعب من فريق الخصم بدون كرة.

توقيع غرامة مالية على فريق الإسماعيلي قيمتها 5000 ألاف جنيه وتوجيه لفت نظر بسبب عدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر أو الأعتراض على القرارات.

عقوبات مباراة الاتحاد والمصري

إيقاف خالد متولي عبدالحميد لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 ؛ لحصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة البنك الأهلي وزد أف سي

إيقاف أحمد ربيع عطية لاعب فريق البنك الأهلي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف سعيدو سيمبورى لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

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