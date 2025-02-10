كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول مواعيد مباريات دور الـ 8 ودور نصف النهائي من النسخة الجارية لبطولة كأس مصر 2024/25.

مواعيد مباريات دور الـ 8 بكأس مصر

الثلاثاء 11 مارس 2025

09:30 ـ (الفائز من مباراة الزمالك ومودرن سبورت) vs سموحة ـ ستاد القاهرة

09:30 ـ سيراميكا كليوباترا vs الجونة ـ ستاد المقاولون العرب

الأربعاء 12 مارس 2025

09:30 ـ (الفائز من مباراة بيراميدز والمقاولون ) vs إنبي

09:30 ـ (الفائز من غزل المحلة وفاركو) vs (الفائز من البنك الأهلي/ المصري).

مواعيد مباريات دور نصف نهائي كأس مصر

ومن المقرر أن تقام مباراتي دور نصف النهائي يومي الجمعة 14 مارس والسبت 15 مارس

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت بكأس مصر

وهناك 4 مباريات مازالت متبقية من دور الـ 16؛ إذ سيلتقي الزمالك نظيره مودرن سبورت يوم الجمعة 7 مارس على ستاد القاهرة، كما سيلتقي فريق البنك الأهلي مع المصري باليوم ذاته.

موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بكأس مصر

وسيلتقي بيراميدز نظيره المقاولون العرب يوم السبت الموافق 8 مارس على ملعب الدفاع الجوي، كما سيلتقي فريق غزل المحلة مع نظيره فاركو باليوم ذاته.

يذكر أن الأهلي لا يشارك بالنسخة الجارية من بطولة الكأس بعد انسحابه من النسخة السابقة.

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