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رسميًا.. غياب نجم الزمالك عن مباراة القمة أمام الأهلي

06:41 م الإثنين 10 فبراير 2025
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    طرد ناصر ماهر
  • عرض 6 صورة
    ناصر ماهر
  • عرض 6 صورة
    ناصر ماهر
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    ناصر ماهر من معسكر منتخب مصر
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    ناصر ماهر وعبدالله السعيد
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية عن العقوبة الموقعة على ناصر ماهر لاعب الزمالك بعد اعتدائه على لاعب الإسماعيلي محمد نصر.

وأوضحت رابطة الأندية المحترفة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن عقوبة ناصر ماهر ستكون إيقاف لمدة ثلاث مباريات بجانب تغريمه 50 ألف جنيه.

طرد ناصر ماهر في مباراة الزمالك والإسماعيلي

وظهر ناصر ماهر في لقطة وهو في مشادة كلامية مع لاعب الإسماعيلي محمد نصر قبل أن يعتدي لاعب الزمالك باليد على رأس لاعب الدراويش ليُشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة للاعب.

وتعد هذه هي البطاقة الحمراء الأولى للاعب الزمالك صاحب الـ 27 عامًا بالموسم الجاري 2024/25 الذي لم يحصل خلاله سوى على بطاقة صفراء واحدة خلال 9 مباريات خاضها بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وهي البطاقة الحمراء الأولى في مسيرة اللاعب التي شهدت تمثيله أندية الأهلي، بتروجت، سموحة ومودرن سبورت.

وتعد هذه هي المباراة الأولى التي يخوضها ناصر ماهر مع الزمالك منذ 19 ديسمبر 2024 بعدما أبعدته الإصابة عن المشاركة مع الفريق.

ويغيب بذلك ناصر ماهر عن الزمالك خلال مباريات فاركو وبتروجت والأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء يوم السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الدوري.

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طرد ناصر ماهر الزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك عقوبة ناصر ماهر
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