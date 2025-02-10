كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن أول تحرك من أشرف صبحي بعد تعرض لاعب الكاراتيه بمركز شباب فيصل في محافظة دمياط أحمد صفوت لإصابة خلال مباراة ببطولة الجمهورية أدت إلى فقدانه الوعي.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن أشرف صبحي يتابع الحالة كما اطلع على كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للاعب، موجهًا اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجه، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالته من رعاية طبية، ومتابعته لتطورات الحالة الصحية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت اللجنة الطبية في تقريرها للوزير، بحسب البيان ذاته، أن حالة اللاعب مستقرة ولا تدعو للقلق، مؤكدة أنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتم وضع اللعب تحت الملاحظة لضمان تعافيه بالكامل.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية، وتعمل على توفير الدعم الكامل لهم في جميع الظروف.

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