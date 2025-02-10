"في حالة رحيل جروس".. 3 شواهد تقرب ميكالي من تدريب الزمالك

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كتب - محمد القرش:

كثرت العوامل التي تقرب المدير الفني البرازيلي، روجيرو ميكالي، من تولي تدريب نادي الزمالك المصري خلال الفترة المقبلة.

وظهرت 3 شواهد مهمة تقرب المدير الفني الحائز على ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 مع منتخب البرازيل، مع تولي تدريب فريق الزمالك.

1. الزمالك يستفسر عن ميكالي من شيتوس

وكشف وائل رياضي شيتوس عن استفسارات الزمالك منه بشأن تولي المدرب البرازيلي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وقال شيتوس في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الزمالك سألني عن ميكالي لتولي تدريب الفريق، قولت لهم مدرب كويس".

وعن مدى تماشيه مع نادي الزمالك، أضاف: "معرفش طبيعة نادي الزمالك والأجواء هناك لأني ملعبتش معاهم، لكنه مدرب كويس".

وأوضح: "لو الزمالك فكر في التعاقد مع ميكالي، يجب تعيين معه مدير كرة "شرس"، ومدرب عام يعرف إزاي "يكتشن" الفريق خلال الـ90 دقيقة، لأنه بيحتاج رأي آخر معاه".

2. تطورات مفاوضات الزمالك مع ميكالي

وكان قد قال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن هناك انقسام داخل نادي الزمالك حول مصير كريستيان جروس، حيث يتمسك عمرو أدهم وحسين لبيب باستمرار السويسري، بينما يرغب البعض الآخر في رحيله بسبب تراجع المستوى.

وأشار المصدر إلى أن مفاوضات الزمالك مع المدير الفني البرازيلي شهدت تقدما خلال الأيام القليلة الماضية، تحسبا لرحيل كريستيان جروس.

وأوضح المصدر أن المفاوضات بدأت بالاستفتسر من جانب أحد الأشخاص القريبة من مجلس الإدارة عن مدى اهتمام ميكالي بالعمل في الزمالك.

واختتم المصدر أنه الفترة الأخيرة شهدت تواصل من أحد مسؤولي النادي الأبيض مع وكيل المدير الفني البرازيلي من أجل العودة للعمل في مصر.

3. ميكالي دون قيادة فنية منذ 42 يوما

رحيل روجيرو عن تدريب منتخب مصر الأولمبي في يوم 30 ديسمبر من عام 2024، بعد فسخ عقده بالتراضي مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومنذ رحيل المدرب البرازيلي عن القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي، لم يتولى تدريب أي نادي أو منتخب حتى الآن، مما يقرب فكرة قيادته للفريق الأول لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.