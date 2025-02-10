كتب- محمد خيري:

يستعيد الفريق الأول لنادي الزمالك، خدماته مهاجمه ناصر منسي، في المواجهة المقبلة أمام فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو، في الرابعة عصر غدا الثلاثاء، بالجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب.

وغاب ناصر منسي، عن الزمالك في المواجهة الماضية أمام الإسماعيلي، والتي فاز بها الأبيض بهدفين دون رد، بسبب تراكم الإنذارات.

وعلم موقع مصراوي أيضا، أن عبدالله السعيد، سوف يغيب عن المباراة، في ظل خوضه حاليا تدريبات تأهيلية، ورفض الجهاز الفني التسرع في إشراكه، حيث يعاني من من آلام في الظهر وعضلة السمانة تعرض لها خلال مباراة بيراميدز بالدوري.

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