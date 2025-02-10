"قد تكون القمة فرصته الأخيرة".. كيف يفكر مجلس الزمالك في مستقبل جروس؟

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، مصير السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، سواء بالرحيل عن الأبيض في الفترة الحالية، أو الاستمرار.

ويعاني فريق الزمالك، من تراجع في الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية، بعدما خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة قبل الماضية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول المسابقة، برصيد 23 نقطة، بعد خوض 12 مباراة حقق الفوز في 7، وتعادل في 3 وخسر مباراتين.

كيف يفكر مجلس الزمالك في مستقبل جروس؟

ووفقا لمصدر داخل النادي الأبيض، أكد أن المجلس يفكر في عدد من المقترحات، بشأن مصير جروس، أهمها عدم الرحيل قبل مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي المقرر لها يوم 22 فبراير الحالي ببطولة الدوري المصري.

وأوضح المصدر، أن المجلس سوف ينتظر، في المباريات المقبلة، تقييم مستوى الفريق بشكل عام، قبل اتخاذ القرار النهائي، وبالتحديد نتائج الفريق في الثلاث مباريات القادمة، وهم فاركو وبتروجيت والأهلي، على الترتيب.

وأيضا، تقييم الصفقات الجديد، التي أبرمها الفريق وهم الرباعي محمود جهاد وأحمد حسام وأحمد الجفالي وصلاح الدين مصدق، تحت ولاية جروس، وهل سيتغير مستوى الفريق أم لا.

واختتم، أن المجلس يعلم جيدا أهمية مباراة القمة بالنسبة للجماهير، لذلك لابد من توفير الاستقرار من النواحي الفنية، لتجهيز اللاعبين أملا في تحقيق الفوز والخروج من الظروف الصعبة الحالية، وستكون مباراة القمة عامل فارق في مستقبل جروس، خصوصًا لأهميتها القصوى للجماهير حيث إنها بطولة خاصة.

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