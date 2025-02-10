رد حاسم.. حقيقة ترشح مؤمن سليمان لتدريب الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة المفاوضات مع مؤمن سليمان لتولي تدريب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ويبحث نادي الزمالك، رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، في حال التعثر في المباريات المقبلة، خاصة مع تراجع النتائج والأداء.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن أحد المقربين من مجلس الإدارة طرح اسم عودة مؤمن سليمان لتولي تدريب الفريق، حال الاستقرار على مدرب مصري، ولكن قوبل هذا الطلب بالرفض الشديد.

واختتم المصدر، أن الاتجاه داخل مجلس الإدارة، حاليا للتعاقد مع مدير فني أجنبي، حال رحيل جروس، وانحصرت الترشحات حول اسمين هما البرازيلي ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، والفرنسي كارتيرون.

عاد جروس لتدريب الزمالك عقب رحيل المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز وذلك في ديسمبر الماضي، حيث خاض 12 مباراة على مقعد المدير الفني، وفاز في 7 وتعادل 3 وخسر مباراتين.

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