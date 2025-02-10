أحمد بلال: زيزو لا يستحق المعروض عليه من الزمالك

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كتب- محمد خيري:

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق, أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يستحق المقابل المادي المعروض عليه لتجديد عقده.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق على ان ينتقل إليه مجانا بنهاية الموسم.

وقال بلال، في تصريحات تلفزيونية على قناة "etc": "زيزو يستحق الحصول على مقابل مادي أكبر من لاعبي فريق الزمالك، ولكن ليس بالمقابل المادي المعروض عليه، خاصة وأن ليس أساسي في صفوف منتخب مصر".

وتابع:" مصطفى العش، لم يقدم أوراق اعتماده في الأهلي، وهو عنده أخطاء البدايات، من رهبة وتسرع، فهل هيستمر؟ لم سيكتسب الثقة ويقف على قدمه، لأن خطأ المدافع صعب تصحيحه".

وشدد:" الإسماعيلي كان الأفضل من الزمالك في المباراة الماضية، والدراويش يمتلكون لاعبين شباب".

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