"هنقرأ الفاتحة قريب على الدوري".. شوبير يطلق تصريحات نارية: إحنا في كارثة

كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة نارية، لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبوريدة، بسبب الأخطاء التحكيمية التي يشهدها بطولة الدوري المصري حاليا.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "المشكلة عندنا أن الحكام بقت تخاف، قراراتهم مرتعشة وده نابع من المنظومة الرياضية بالكامل، لأن ما فيش حماية ولا فيه مساندة للحكام بكل أمانة، لأن القصة حاليا بقت قرايب قرايب حبايب حبايب".

أضاف: "فيه مجموعة عشان حبايبنا وأصحابنا، محدش بيجي جنبهم وبيتجاملوا، اللي بيحصل في المنظومة التحكيمية في مصر بمثابة الكارثة".

وأكمل: "ما يحدث من اتحاد الكرة في التأخر بتعيين خبير تحكيمي أجنبي ينذر بخطر، وبقول للمهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، أن بالشكل ده هنقرأ الفاتحة على الدوري قريب بسبب أخطاء الحكام".

وأتم تصريحاته: "الأمور خلاص انتهت جميع الأندية في بطولة الدوري بتشتكي، الشخصيات الموجودة في المنظومة التحكيمية لا تستحق إدارة دوري هو الأقوى في المنطقة العربية، ولابد من حسم الأمور بكل سرعة".

اقرأ أيضا:

"تمريرتين برقم خيالي".. ماذا قدم ميشالاك مع الزمالك بعد فسخ عقده؟