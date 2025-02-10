"كل سنة وانتي في ضهري".. حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد زوجته (صور)

احتفل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسين الشحات، بعيد ميلاد زوجته اليوم الاثنين.

ونشر حسين صور تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وكتب: "كل سنة وانتي معايا، كل سنة وانتي طيبة، كل سنة وانتي في ضهري، كل سنة وانتي أم عيالي".

وأضاف: "كل سنة وانتي حبيبتي وروحي، كل سنة وانتي دايما جنبي في كل لحظه، كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي يارب".

حسين الشحات وزوجته واولاده

وتزوج حسين الشحات من إسراء عادل ورزقا بثلاثة أولاد، أحمد وآسر الذي ولدا في عام 2016، وتيم الذي ولد في 2022.

وفي وقت سابق، قال حسين الشحات عن زوجته في تصريحات تلفزيونية، بأنها عرضت عليه بيع مجوهراتها، مضيفًا: "من فترة كان عليا قسط ومرتبي من النادي موصلش، قالتلي هروح أبيع دهب، قولتلها كفاية اللي بعتيه قبل كدا، ومن فترة تعرضت لضائقة مالية قالتلي هروح أبيع كام غويشة، قولتلها عملتي ده كتير".

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