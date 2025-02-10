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"أصبح الحاكم بأمره".. التابعي يطلق تصريحات نارية بشأن انضمام نسيب إمام عاشور للأهلي

11:52 ص الإثنين 10 فبراير 2025
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كتب- محمد خيري:

طالب بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، جماهير القلعة البيضاء بمراجعة تصريحات مجلس الإدارة قبل الانتخابات وما تم تنفيذه.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "أيمن ممدوح عباس، تم توريطه في التصريحات عن تجديد عقد زيزو".

وتابع:" أطالب جمهور الزمالك بمراجعة تصريحات مجلس الإدارة قبل الانتخابات، وما وصل إليه في النادي حاليًا".

وعن النادي الأهلي قال:" مصطفى العش، لاعب جيد، والفترة القادمة سيقدم أوراق اعتماده، وهو صفقة رابحة بكل تأكيد".

واختتم تصريحاته: "إمام عاشور أصبح الحاكم بأمره في الأهلي، بعد ضم نسيبه ياسين حافظ، للأحمر بتوصية منه".

جدير بالذكر، أن ياسين حافظ نسيب إمام عاشور، كان لاعبا ضمن صفوف نادي الزمالك، قبل الرحيل بشكل رسمي في الفترة الماضية للانضمام للقلعة الحمراء.

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إمام عاشور الأهلي بشير التابعي تصريحات بشير التابعي نسيب إمام عاشور
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