"تأسس في جالطة سراي ويملك مهارة فائقة".. كمون يتغنى بصفقة الزمالك الجديدة

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كتب- محمد خيري:

قال التونسي أمين كمون نجم الاتحاد المنستيري السابق، أن انضمام أحمد الجفالي للزمالك مكسب كبير للنادي الأبيض، خاصة انه لاعب تأسس بشكل جيد في جالطة سراي التركي ويتمتع بمهارات جيدة.

وتعاقد نادي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية مع التونسي أحمد الجفالي، قادما من نادي الاتحاد المنستيري، لتدعيم الفريق، بعقد لمدة 3 مواسم ونصف.

وأشار كمون في تصريحات على قناة الزمالك، أن الجفالي يلعب في أكثر من مركز كجناح أيمن وأيسر ورأس حربة صريح ويتميز بمهارات عالية.

وشدد نجم المنستيري السابق على أن جماهير فريقه كانت غاضبة بشدة من رحيل نجمها الأول، لكن إدارة النادي تصرفت بشكل صحيح خاصة أن المنستيري ليس نادي يملك إمكانيات مالية ويحتاج دائمًا لتسويق لاعبيه.

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