"مقترحان أحدهما صادم".. ماذا يفعل الزمالك بعد تصعيد ميشالاك؟

"تمريرتين برقم خيالي".. ماذا قدم ميشالاك مع الزمالك بعد فسخ عقده؟

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كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور أن بعد إخطار ميشالاك لإدارة نادي الزمالك بفسخ التعاقد والتوجه للفيفا للحصول على مستحقاته المتأخرة ظهر مقترحان داخل المجلس لإنهاء الأزمة.

وأخطر البولندي ميشالاك، نادي الزمالك أمس بفسخ عقده من جانب واحد، بسبب عدم الحصول على مستحقاته، بجانب تقديم شكوى ضد النادي في "فيفا".

وقال "الغندور" في برنامجه عبر قناة المحور: "المقترح الأول عبارة عن ترك اللاعب يقدم شكوى ويتخذ الإجراءات الخاصة بفسخ التعاقد من طرفه وسداد مستحقاته بعد فترة طويلة في لجنة فض المنازعات ثم المحكمة الدولية".

وأضاف: "المقترح الثاني هو التواصل مع اللاعب وحل الأزمة وديا وصرف جزء من مستحقاته واستمراره مع الفريق لنهاية مدة الإعارة".

واختتم تصريحاته: "القرار سيتم اتخاذه خلال ساعات بالتواصل مع اللاعب لحل الأزمة أو تركه بالاستمرار في إجراءاته".

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