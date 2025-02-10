مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

مايوركا

- -
22:00

أوساسونا

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

فيورنتينا

الدوري التركي

طرابزون سبور

- -
19:00

ايوبسبور

جميع المباريات

إعلان

"مقترحان أحدهما صادم".. ماذا يفعل الزمالك بعد تصعيد ميشالاك؟

11:05 ص الإثنين 10 فبراير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    ميشالاك من تدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    كونراد ميشالاك
  • عرض 20 صورة
    ميشالاك من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 20 صورة
    ميشالاك
  • عرض 20 صورة
    ميشالاك
  • عرض 20 صورة
    كونراد ميشالاك
  • عرض 20 صورة
    كونراد ميشالاك من تدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    كونراد ميشالاك من تدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    ميشالاك لاعب نادي الزمالك
  • عرض 20 صورة
    كونراد ميشالاك
  • عرض 20 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك 2
  • عرض 20 صورة
    ميشالاك لاعب الزمالك الجديد
  • عرض 20 صورة
    كونراد ميشالاك
  • عرض 20 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك 4
  • عرض 20 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك
  • عرض 20 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك 7
  • عرض 20 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك 8
  • عرض 20 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك 5
  • عرض 20 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك 9
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور أن بعد إخطار ميشالاك لإدارة نادي الزمالك بفسخ التعاقد والتوجه للفيفا للحصول على مستحقاته المتأخرة ظهر مقترحان داخل المجلس لإنهاء الأزمة.

وأخطر البولندي ميشالاك، نادي الزمالك أمس بفسخ عقده من جانب واحد، بسبب عدم الحصول على مستحقاته، بجانب تقديم شكوى ضد النادي في "فيفا".

وقال "الغندور" في برنامجه عبر قناة المحور: "المقترح الأول عبارة عن ترك اللاعب يقدم شكوى ويتخذ الإجراءات الخاصة بفسخ التعاقد من طرفه وسداد مستحقاته بعد فترة طويلة في لجنة فض المنازعات ثم المحكمة الدولية".

وأضاف: "المقترح الثاني هو التواصل مع اللاعب وحل الأزمة وديا وصرف جزء من مستحقاته واستمراره مع الفريق لنهاية مدة الإعارة".

واختتم تصريحاته: "القرار سيتم اتخاذه خلال ساعات بالتواصل مع اللاعب لحل الأزمة أو تركه بالاستمرار في إجراءاته".

اقرأ أيضا:

"تمريرتين برقم خيالي".. ماذا قدم ميشالاك مع الزمالك بعد فسخ عقده؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ميشالاك كونراد ميشالاك الغندور أخبار الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد قفزته عالميا.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع 60 جنيها بمنتصف التعاملات
بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. كم سيتقاضى العاملون في القطاع الخاص من الـ 7 آلاف؟