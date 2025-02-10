"بن شرقي ومفاوضات رمضان صبحي".. حازم إمام يكشف أسرار صفقات الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف حازم إمام عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك، تفاصيل العمل على تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الماضية بصفقات قوية، موضحا حقيقة التفاوض مع رمضان صبحي ومحمد شريف، وموقفه من انضمام أشرف بن شرقي للأهلي.

قال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "حاليا أشرف بن شرقي بيلعب، في الأهلي ومينفعش نتكلم عنه خلاص، لكن الوقت كان هيفرق معانا طبعا لو كنا جينا قبل ما ينتقل للأحمر".

أضاف: "في مفاوضاتنا لتدعيم صفوف الزمالك كنا مركزين على الأجانب، وبصراحة رمضان صبحي ومحمد شريف الوكلاء في الموضوع ده كتير أوي أوي، ومكناش مركزين عليهم دلوقتي".

وأوضح: "عايز أقول أن في قبل غلق باب القيد تواصل معايا فوق الف 1000 سي في من الوكلاء وكل شويه يتعرض علينا حاجات والموضوع صعب جدا.. وفي ناس زملكاويه بقى مش سمسارة كانت بتحاول تساعد وترشح".

وأكمل: "أتمنى صفقات الزمالك تبقى خير على الفريق واعتقد الأرقام جيدة جدا والأعمار كمان، ‘حنا تعبنا عليهم واشتغلنا عليهم وكان معانا محللين اداء وسألنا لعيبة الكرة أصحابنا".

وتابع: "بشكر مجلس الإدارة احنا مش لجنة إحنا دورنا استشاري فقط، وبشكر كابتن حسين وقعدت معاهم وعايز أشيد برامي نصوحي وأحمد خالد حسانين هما اللي اشتغلوا في العقود وكلهم ساعدونا".

وأردف: "وكابتن أحمد سليمان لو موجود كان هيساعدنا، إحنا مش جايين نضايق حد وكابتن أحمد راجل محترم".

واختتم تصريحاته: "رد فعل الناس فاكره انهم ضدنا وده محصلش كابتن حسين السيد ساعدنا، وواضح أن عمرو أدهم أتاثر بالكلام أن الناس ضدنا، هو منزل ليه الورق؟، أسأله هو ليه نشر، وأنا مبحبش ان العقد ده ينزل وكنا عاوزين الولد ده والصفقة فشلت للأسف".