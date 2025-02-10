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أخطر البولندي كونراد ميشالام، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، مسئولي الأبيض بفسخ عقده من طرف واحد، بسبب عدم الحصول على مستحقاته في الفترة الماضية.

نادي الزمالك تعاقد مع كونراد ميشالاك مع بداية الموسم الحالي، قادما من نادي أحد السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ميشالاك يحصل مع الزمالك على مبلغ 700 ألف دولار، في موسم الإعارة، لم يتقاضى منهم سوى على 45 ألف دولار فقط منذ الانضمام، وقدم شكوى عن طريق محاميه للأبيض منذ 15 يوما لحفظ حقوقه القانونية.

ماذا قدم ميشالاك مع الزمالك؟

وعلى الصعيد الفني لم يقدم اللاعب البولندي المستوى المطلوب منه منذ القدرم لنادي الزمالك، بالمقارنة، بما كان ينتظره الجماهير البيضاء، وفقا لمشواره الكروي.

ولعب البولندي 14 مباراة مع الزمالك بجميع المسابقات "552 دقيقة"، قدم خلالهم تمريرتين حاسمتين ولم يستطع تسجيل أي هدف.

ويبلغ ميشالاك من العمر 27 عاما، حيث وّلد في يوم 19 سبتمبر من عام 1997، ووصلت قيمته التسويقية إلى مليون يورو.