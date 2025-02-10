"من الملهم إلى أضاع صفقات على الأهلي".. كيف تغيرت العلاقة بين كولر ومترجمه

شهدت الساعات الماضية، أزمة كبيرة على الساحة الرياضية المصرية بطلها خالد الجوادي، المترجم السابق للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بعد الانتقادات الكبير التي وجهها الجوادي لكولر، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

والانتقادات الحادة التي وجهها الجوادي للسويسري مارسيل كولر، أثارت استياء دينو لامبارتيني وكيل المدير الفني للنادي الأهلي، مما جعله يقوم بإصدار بيان رسمي عبر الوكالة التي تدير أعمال كولر، يهاجم خلال الجوادي وينتقد التصريحات التي قالها ضد المدير الفني للمارد الأحمر.

للإطلاع على تصريحات الثنائي، دينو لامبارتي وكيل مارسيل كولر وكذلك خالد الجوادي مترجم الأهلي السابق، اضغط هنا

فترة عامل خالد الجوادي في الأهلي

وفي سبتمبر من عام 2022، أعلن النادي الأهلي تعيين الجوادي مترجمًا للسويسري مارسيل كولر داخل النادي الأهلي، خلفًا للمترجم السابق هشام إسماعيل.

واستمر الجوادي داخل جدران النادي الأهلي، كمترجم للسويسري مارسيل كولر، لمدة تصل إلى عامين، قبل أن يتم رحيله في أغسطس من العام الماضي 2024، بعد أن طلب الرحيل وقام بتقديم استقالته لتتم الموافق عليها من لجنة التخطيط بالنادي.

وكان مترجم الأهلي السابق، أكد في تصريحات إعلامية سابقة، بأنه يعشق الأهلي ويشجعه منذ الطفولة وأنه، أنه سبق له حضور مباراة اعتزال أسطورة الفريق ورئيس النادي الحالي محمود الخطيب.

من هو خالد الجوادي مترجم كولر السابق؟

وقبل العمل كمترجم في النادي الأهلي كان يعمل في أحد الجامعات الألمانية، وهو ما تحدث عنه الجوادي بأنه كان يتقاضى في ألمانيا 6 أضعاف ما يحصل عليه في النادي الأهلي، إلا أنه ضحى بهذا الأمر حبًا في المارد الأحمر.

ودرس خالد الجوادي في صغره، بأحد المدارس الألمانية في القاهرة، قبل أن يتخرج من كلية السياحة والفنادق قسم الأرشاد السياحي".

وكان يعمل في علم المصريات بأحد الجامعات الألمانية، كما أنه كان يقوم في بعض الأوقات كمترجم في بعض القضايا بالمحاكم الألمانية.

سبب رحيل الجوادي عن الأهلي

وسبق وكشف مصدر لمصراوي، أن سبب توتر العلاقة بين كولر والجوادين على الرغم من أنه كان أحد أقرب الأشخاص له في بداية توليه المسؤولية الفنية للنادي الأهلي، يعود إلى علم كولر قيام الجوادي بنقل بعض الأخبار والأمور الخاصة بالفريق إلى وسائل الإعلان.

وأشار المصدر ذاته، أن قبل هذه الأزمة كان كولر يعتمد على الجوادي في العديد من الأمور الفنية بالفريق وليس في عملية الترجمة فقط.