552 دقيقة لميشلاك تهدد الزمالك بـ 60 مليون جنيه

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اللاعب البولندي كونراد ميشالاك أخطر إدارة نادي الزمالك يوم أمس الأحد بعزمه التقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لفسخ التعاقد.

مصدر مطلع أوضح لمصراوي في تصريحات خاصة أن اللاعب كان قد منح الزمالك مهلة لمدة 15 يومًا للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة ولكنه لم يحصل على أي رد خلال الفترة القانونية المحددة فقرر التصعيد لفيفا.

مسيرة ميشالاك مع الزمالك

الجناح الأيمن البولندي كان قد انضم لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2024/25 من صفوف أحد السعودي.

وشارك صاحب الـ 27 عاماً بقميص الزمالك خلال الموسم الجاري 2024/25 بـ 14 مباراة صنع خلالهم هدفين بواقع 552 دقيقة لعب.

ولكن أصبح الزمالك بدفع مبلغ يتجاوز الـ 60 مليون جنيه بسبب خطوة اللاعب البولندي بالاتجاه لفيفا لفسخ تعاقده.

محمد الجهني، رئيس نادي أحد، أوضح أن قيمة عقد ميشالاك مع الزمالك 1.8 مليون دولار تحمل ناديه 600 ألف دولار وتنازل اللاعب عن 500 ألف دولار لينضم للزمالك وأصبحت الصفقة بالنسبة للزمالك بمقابل 700 ألف دولار.

وأوضح رئيس نادي أحد، خلال تصريحات على قناة أم بي سي مصر، أنه سيتقدم بشكوى ضد نادي الزمالك بفيفا؛ لحفظ حقوق لاعبهم لأنه ـ بحسب تصريحه ـ إذ لم يفعل ذلك سيتقدم اللاعب البولندي بشكوى ضدهم.

الغرامة المتوقعة على الزمالك من صفقة ميشالاك

رئيس نادي أحد قال خلال المداخلة ذاتها:"ميشالاك يتبقى له قرابة 700 ألف دولار ويستحق تعويض لن يقل عن 500 ألف دولار (مليون و200 ألف دولار ما يتخطى الـ 60 مليون جنيه مصري) بجانب حقوقنا كنادي لعدم التزام الزمالك ببنود التعاقد".