"من الملهم إلى أضاع صفقات على الأهلي".. كيف تغيرت العلاقة بين كولر ومترجمه خالد الجوادي؟

كتب- مصطفى الجريتلي:

"أرى خطأ الإدارة الوحيد هو إعطاء صلاحيات غير محدودة للمدير الفني، أرى أنه من الأفضل حين التعاقد مع أي مدير فني توضيح حدوده في عملية انتقاء اللاعبين، هي تحديد المراكز المطلوبة فقط، أن يكون رأيه استشاريًا في حالة الحيرة بين لاعبين مثلا، وأن يتم تحديد هذا الإطار مع المدير الفني قبل التعاقد معه مما ينهي الكثير من المشاكل واللغط، سوء استخدام السلطة وسوء استخدام المنابر الإعلامية والمؤتمرات الصحفية".

هذه الكلمات جزء من تعليق المترجم السابق للمدير الفني السويسري للأهلي مارسيل كولر، عبر حسابه على منصة "فيسبوك" عن سبب فشل النادي في التعاقد مع عدد من الصفقات.

انتقاد خالد الجوادي لكولر

وهو ما يُعد تغيّرًا 360 درجة في العلاقة بين خالد الجوادي والمدير الفني للأهلي مارسيل كولر؛ إذ أضاف خلال تعليقه: "لقد أضاعت علينا السلطة المطلقة للمدير الفني لاعبين عرضتها الإدارة، ولو عرفها الجمهور لما وجد المدير الفني الدعم الحاصل عليه اليوم، لقد تحملت الإدارة الكثير من الظلم في هذا الملف من أجل حماية المدير الفني قولًا واحدًا".

رحيل مترجم كولر خالد الجوادي

الأهلي كان قد أعلن في أغسطس الماضي الموافقة على الاستقالة التي تقدم بها المترجم خالد الجوادي عقب عامين من العمل مع كولر.

وهي الفترة التي شهدت الدفاع التام عن كولر ضد الجميع سواء خلال تواجده بالجهاز الفني أو بعد رحيله لذا أثار تعليقه ضجة كبيرة، فسبق ودوّن عبر حسابه بمنصة فيسبوك: "مع المدرب الكبير تاريخ كبير أحد أفضل المدربين في تاريخ الأهلي بالإنجازات والأرقام، وأحد أفضل المدربين في القارة بترشيح الكاف والاتحاد الدولي للإحصاء، مع الإنسان الملهم صاحب القلب الكبير والأخلاق العالية الذي لا تعرف إلا أن تحبه وتحترمه و تحارب العالم من أجله".

السطور السابقة جزء من الرسالة التي كتبها الجواد في ديسمبر 2023 عبر حسابه بمنصة فيسبوك، مدافعا عن كولر الذي كان يتعرض هجوم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

سبب توتر العلاقة بين كوبر ومترجمه السابق خالد الجوادي

مصدر أوضح لمصراوي، أن كولر كان لا يعتمد على خالد الجوادي في الترجمة فقط خلال تواجده بالجهاز الفني للأهلي، بل أنه كان يعتبره من ضمن أعضاء الجهاز الفني للفريق، ويتشاور معه في بعض الأمور الفنية.

وأضاف المصدر: "الأمر الذي تسبب في توتر العلاقة بين كولر والجوادي، هو علم المدير الفني بأن الجوادي يقوم بتسريب بعض الأمور التي تحدث داخل الفريق للإعلام"

رد وكيل مترجم كولر على خالد الجوادي

وأعرب دينو لامبارتي وكيل السويسري مارسيل كولر، عن استيائه الشديد من التصريحات التي خرج بها مترجم الفريق السابق خالد الجوادي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع عليها اضغط (هنا)