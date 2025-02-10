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مصدر يكشف سبب توتر علاقة مارسيل كولر وخالد الجوادي

01:19 ص الإثنين 10 فبراير 2025
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    المترجم رضا حنفي مترجم كولر
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    غضب كولر (4)
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    وسام أبو علي ومارسيل كولر
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    المدرب السويسري مارسيل كولر
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    غضب كولر (3)
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    إنزعاج كولر من إنذار الحريق في المؤتمر الصحفي (2)
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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    كولر
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    محمود كهربا ومارسيل كولر
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    كولر ومحمد رمضان
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    خالد الجوادي
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    خالد الجوادي وكولر
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    خالد الجوادي مترجم كولر
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    خالد الجوادي مترجم كولر
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    خالد الجوادي مترجم كولر
  • عرض 24 صورة
    خالد الجوادي مترجم كولر
  • عرض 24 صورة
    مارسيل كولر مع عائلته
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    مارسيل كولر مع ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد
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    مارسيل كولر مع نجله
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    مارسيل كولر مع نجله
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كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر كواليس الخلاف وتوتر العلاقة بين المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، ومترجمه السابق بالفريق خالد الجوادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي:"منذ تولي مارسيل ولر القيادة الفنية للنادي الأهلي، الجوادي كان الشخص الأقرب بالنسبة له، مما جعل كولر، يضمه إلى أعضاء الوكالة الخاصة به والتي تدير أعماله".

وأضاف: "كولر كان لا يعتمد على الجوادي في الترجمة فقط، بل أنه كان يعتبره من ضمن أعضاء الجهاز الفني للفريق، ويتشاور معه في بعض الأمور الفنية".

واختتم المصدر تصريحاته: "الأمر الذي تسبب في توتر العلاقة بين كولر والجوادي، هو عمل المدير الفني بإن الجوادي يقوم بتسريب بعض الأمور التي تحدث داخل الفريق للإعلام".

ويذكر أن الجوادي قام بتوجيه انتقادات قوية، إلى السويسري مارسيل كولر أمس، مما أدى إلى قيام لامبارتي وكيل المدير الفني السويسري، لبيان رسمي يهاجم فيه خالد الجوادي بسبب التصريحات ضد كولر.

للإطلاع على تصريحات الثنائي، دينو لامبارتي وكيل مارسيل كولر وكذلك خالد الجوادي مترجم الأهلي السابق، اضغط هنا

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