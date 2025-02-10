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"عرضوا علينا نجم".. رئيس نادي أحد يكشف مفاجأة بخصوص تعاقدات الزمالك

12:44 ص الإثنين 10 فبراير 2025

نادي الزمالك

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كتب - يوسف محمد:

أكد محمد عبدالهادي الجهني رئيس نادي أحد السعودي، قيام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعرض أحد لاعبي الفريق على مجلس إدارة نادي أحد لضمه.

وقال الجهني في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "الموسم الماضي كان هناك لاعب في الزمالك، يتبقى في عقده ثلاثة أشهر فقط وكان يمكنني التعاقد معه، خاصة وأنه لاعب مهم في الفريق ومع منتخب مصر أيضًا".

وأضاف: "حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي، عرضوا علينا في الموسم الماضي ضم هذا اللاعب واجتمعت مع رئيس الزمالك في منزله".

واختتم اللاعب تصريحاته: "رفض التعاقد مع اللاعب في نهاية الموسم بعد انتهاء تعاقده، بطلب من إدارة الزمالك".

وعلى الجانب الآخر، قام لاعب أحد السعودي كونراد ميشالاك المعار إلى الزمالك، بفسخ تعاقده مع الفارس الأبيض والعودة إلى فريقه، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

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محمد عبدالهادي الجهني رئيس نادي أحد السعودي تعاقدات الزمالك
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