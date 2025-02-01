مفاجآت.. نتائج مباريات أبرز دوريات العالم

كتب - محمد القرش:

شهدت المباريات التي أقيمت اليوم السبت، عددا من المفاجآت بالدوريات الـ5 الكبرى، بجانب تسجيل الكثير من الأهداف.

وفاز فريق نوتنجهام فورست على نظيره برايتون بسباعية دون رد في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما خسر ريال مدريد من نظيره إسبانيول في الدوري الإسباني "لا ليجا".

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد بورنموث - (2-0)

نوتنجهام فورتس ضد برايتون - (7-0)

إيفرتون ضد ليتسر سيتي - (4-0)

نيوكاسل يونايتد ضد فولهام - (1-2)

ولفرهامبتون ضد أستون فيلا - (2-0)

إبسويتش تاون ضد ساوثهامبتون - (1-2)

نتائج مباريات الدوري المصري

زد ضد المصري - (1-0)

إنبي ضد البنك الأهلي - (0-1)

بتروجت ضد الاتحاد السكندري - (0-0)

فاركو ضد غزل المحلة - (3-2)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد إسبانيول - (0-1)

خيتافي ضد إشبيلية - (0-0)

فياريال ضد بلد الوليد - (5-0)

أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا - (2-0)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

مونزا ضد هيلاس فيرونا - (0-1)

أودينيزي ضد فينيزيا - (3-2)

أتالانتا ضد تورينو - (1-1)

بولونيا ضد كومو - (2-0)

نتائج مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - (1-2)

بايرن ميونخ ضد هولشتاين - (4-3)

هايدينهايم ضد دورتموند - (1-2)

بوخوم ضد فرايبورج - (0-1)

يونيون برلين ضد لايبزيج - (0-0)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد بريست - (5-2)

موناكو ضد أوكسير - (4-2)

ليل ضد سانت إيتيان - (4-1)

نتائج مباريات الدوري السعودي

الخليج ضد ضمك - (1-1)

الفتح ضد القادسية - (1-1)

الاتحاد ضد الخلود - (4-3)