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إبراهيم فايق يفجر مفاجأة بشأن رحيل نجم الأهلي

11:24 م السبت 01 فبراير 2025
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    أكرم توفيق لاعب الأهلي
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    أكرم توفيق من المران
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق يقرأ القرآن
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق من تدريب الأهلي (2)
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    أكرم توفيق
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كتب - يوسف محمد:

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، على اقتراب رحيل أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي، عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، متجهًا إلى الشمال القطري.

وقال فايق خلال تقديمه برنامج "الكورة مع فايق"، عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "بنسبة 99.9% أكرم توفيق وقع رسميًا لنادي الشمال القطري، لن يتواجد مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، طبقا لتصريحات مشعل العلي المدير الرياضي لفريق الشمال".

وينتهي عقد أكرم توفيق مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، مما يعني أن اللاعب يحق له التوقيع مع أي فريق خلال الفترة الحالية.

وشارك أكرم توفيق، خلال الموسم الحالي رفقة النادي الأهلي في 19 مباراة، لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.

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