كتب ـ محمد الميموني:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم السبت على ملعب التتش، قبل لقاء مودرن سبورت المقرر له غد الأحد ا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

مران الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

وعقد المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الفريق جزءًا بدنيا خفيفا قبل تقسيمة الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.

وشارك محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، ثم شاركوا في تدريبات الكرة.

وواصل أشرف داري وطاهر محمد وخالد عبد الفتاح تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - أكرم توفيق - مصطفى العش - محمد هاني - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - إمام عاشور - عمر الساعي - أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا - حسين الشحات - محمد عبد الله.

خط الهجوم: جراديشار - حمزة عبد الكريم.