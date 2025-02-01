ظهور صفقة جديدة.. قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، القائمة النهائية لمباراة مودرن سبورت بالدوري الممتاز.

وشهدت القائمة تواجد الوافد الجديد لأول مرة، أحمد رضا، بعد انضمامه للمارد الأحمر قادما من بتروجت خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - أكرم توفيق - مصطفى العش - محمد هاني - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - إمام عاشور - عمر الساعي - أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا - حسين الشحات - محمد عبد الله.

خط الهجوم: جراديشار - حمزة عبد الكريم.

ومن المقرر أن يقام اللقاء غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة متساويا مع الزمالك، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر بيراميدز.

اقرأ أيضًا:

جرح في الوجه.. الزمالك يكشف تطورات إصابة نجم الفريق

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح