مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

2 0
19:30

مايوركا

الدوري الإسباني

اسبانيول

0 0
22:00

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

2 0
19:30

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

ظهور صفقة جديدة.. قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

08:26 م السبت 01 فبراير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 14 صورة
    مروان عطية
  • عرض 14 صورة
    محمد مجدي أفشة
  • عرض 14 صورة
    عمر الساعي
  • عرض 14 صورة
    أحمد رضا لاعب الأهلي (3)
  • عرض 14 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 14 صورة
    جراديسار
  • عرض 14 صورة
    احتفال الشحات مع كريم الدبيس
  • عرض 14 صورة
    محمد هاني
  • عرض 14 صورة
    مصطفى العش في مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    أكرم توفيق
  • عرض 14 صورة
    رامي ربيعة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
  • عرض 14 صورة
    عمر كمال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، القائمة النهائية لمباراة مودرن سبورت بالدوري الممتاز.

وشهدت القائمة تواجد الوافد الجديد لأول مرة، أحمد رضا، بعد انضمامه للمارد الأحمر قادما من بتروجت خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - أكرم توفيق - مصطفى العش - محمد هاني - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - إمام عاشور - عمر الساعي - أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا - حسين الشحات - محمد عبد الله.

خط الهجوم: جراديشار - حمزة عبد الكريم.

ومن المقرر أن يقام اللقاء غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة متساويا مع الزمالك، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر بيراميدز.

اقرأ أيضًا:

جرح في الوجه.. الزمالك يكشف تطورات إصابة نجم الفريق

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي قائمة الأهلي أحمد رضا إمام عاشور الأهلي ضد مودرن سبورت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"من أين خرج كل هؤلاء".. مشاهد إفراج المقاومة عن الأسرى تثير غضب الإعلام العبري
دعوة وتهنئة.. تفاصيل ما دار في الاتصال بين السيسي وترامب