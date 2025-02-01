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جرح في الوجه.. الزمالك يكشف تطورات إصابة نجم الفريق

08:06 م السبت 01 فبراير 2025
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    محمود بنتايك
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    محمود بنتايك من تدريبات الزمالك
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    محمود بنتايك
  • عرض 12 صورة
    بنتايك
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    محمود بنتايك
  • عرض 12 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 12 صورة
    محمود بنتايك لاعب الزمالك (2)
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    محمود بنتايك لاعباً في نادي الزمالك
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (4)
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    المغربي محمود بنتايك
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (3)
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كتب - محمد القرش:

أوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد أسامة، آخر تطورات إصابة الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك.

وقال محمد أسامة عبر المركز الإعلامي للنادي إن المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للأبيض خضع لفحص طبي شامل، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز بالأمس في مسابقة الدوري.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن الفحص الطبي أثبت سلامة اللاعب من أي إصابات ولكنه يعاني من جرح في الوجه، وسيخضع لفحص طبي جديد غدا الأحد.

وتعرض الفارس الأبيض لخسارة قاسية من منافسه بيراميدز بثلاثية دون رد أمس الجمعة على استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة 11 من الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

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