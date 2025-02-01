البانوبي يتعادل لزد أمام المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز

كتب ـ محمد الميموني:

واجه المصري البورسعيدي نظيره زد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بين البنك الأهلي وزد بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب استاد السويس.

وسُجل الهدف الأول لصالح المصري البورسعيدي بقدم كريم بامبو في الدقيقة 43 من عمر المباراة، ثم جاء هدف التعادل لزد بقدم عبد الرحمن حسين البانوبي في الدقيقة 55.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يحتل زد المركز العاشر برصيد 14 نقاط.

موعد مباراة المصري المقبلة

ويواجه المصري البورسعيدي نظيره وادي دجلة يوم الثلاثاء 4 فبراير، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، حيث تذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

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