البنك الأهلي يفوز على إنبي في الدوري المصري الممتاز

كتب ـ محمد الميموني:

فاز البنك الأهلي على نظيره إنبي اليوم السبت 1 فبراير، ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بين الفريقين بنتيجة 1 ـ 0 لصالح البنك الأهلي على ملعب استاد بتروسبورت.

يذكر أن البنك الأهلي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

موعد مباراة البنك الأهلي المقبلة

ويلتقي البنك الأهلي بنظيره زد يوم السبت الموافق 8 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثاني عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، حيث ينقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت.

اقرأ أيضًأ:

هدف صلاح في مرمي بورنموث بالدوري الإنجليزي (فيديو)



