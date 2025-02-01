مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجيت

0 0
19:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 2
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

1 0
19:30

أستون فيلا

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

0 0
19:30

مايوركا

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

البنك الأهلي يفوز على إنبي في الدوري المصري الممتاز

06:25 م السبت 01 فبراير 2025

البنك الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

فاز البنك الأهلي على نظيره إنبي اليوم السبت 1 فبراير، ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بين الفريقين بنتيجة 1 ـ 0 لصالح البنك الأهلي على ملعب استاد بتروسبورت.

يذكر أن البنك الأهلي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

موعد مباراة البنك الأهلي المقبلة

ويلتقي البنك الأهلي بنظيره زد يوم السبت الموافق 8 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثاني عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، حيث ينقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت.

اقرأ أيضًأ:

هدف صلاح في مرمي بورنموث بالدوري الإنجليزي (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

انبي البنك الأهلي الدوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"من أين خرج كل هؤلاء".. مشاهد إفراج المقاومة عن الأسرى تثير غضب الإعلام العبري
دعوة وتهنئة.. تفاصيل ما دار في الاتصال بين السيسي وترامب