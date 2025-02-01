البنك الأهلي يفوز على إنبي في الدوري المصري الممتاز
كتب ـ محمد الميموني:
فاز البنك الأهلي على نظيره إنبي اليوم السبت 1 فبراير، ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.
وانتهت المباراة بين الفريقين بنتيجة 1 ـ 0 لصالح البنك الأهلي على ملعب استاد بتروسبورت.
يذكر أن البنك الأهلي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.
موعد مباراة البنك الأهلي المقبلة
ويلتقي البنك الأهلي بنظيره زد يوم السبت الموافق 8 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثاني عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.
وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، حيث ينقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت.
اقرأ أيضًأ:
هدف صلاح في مرمي بورنموث بالدوري الإنجليزي (فيديو)
فيديو قد يعجبك: