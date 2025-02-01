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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني السويسري لفريق الزمالك، كريستيان جروس، إنهم تأثروا كثيرًا خلال مباراة بيراميدز بعد تعرض لاعب فريقه عبد الله السعيد للإصابة.

عبد الله السعيد كان قد تعرض لإصابة بالدقيقة 22 من عمر مباراتهم أمام بيراميدز ليتم استبداله 44 بمشاركة الشاب محمد السيد وكانت حينها النتيجة 0-0.

واستقبل فريق الزمالك ثلاثة أهداف خلال 12 دقيقة بالشوط الثاني أمام بيراميدز لتكون هزيمته الثالثة بالموسم الجاري بالدوري 2024/25.

هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث بها السويسري جروس عن تأثير غياب عبد الله السعيد على الفريق؛ إذ قال خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة مودرن سبوت التي غاب خلالها عبد الله السعيد إن عليهم إيجاد حلولاً لتعويض غياب اللاعب صاحب 39 عاماً.

الزمالك حينها تلقى خسارته الثانية بالموسم الجاري بعدما هُزم بهدف نظيف على يد نظيره موردن سبورت.

الخسارة الأولى للزمالك هي الوحيدة التي شهدت مشاركة عبد الله السعيد إذ فاز المصري البورسعيدي حينها بهدف نظيف سجله محمد الشامي بالدقيقة 45+3 فيما تم استبدال عبد الله السعيد بالدقيقة 68 باللاعب سيف الجزيري.

ولكن لم يستطع الزمالك العودة خلال الشوط الثاني وتعديل النتيجة خلال اللقاء وهي النتائج التي قد تُدلل على تصريحات جروس بخصوص تأثير غياب عبد الله السعيد عن الملعب.

أرقام عبد الله السعيد مع الزمالك بموسم 24/25

عبد الله السعيد شارك خلال الموسم الجاري بقميص الزمالك بـ 20 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين خلال 1699 دقيقة لعب.

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