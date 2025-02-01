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كتب ـ رامي بشاي:

كشف الجهاز الإداري بفريق الزمالك، عن غياب لاعب فريقه ناصر منسي عن مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

سبب غياب ناصر منسي عن مباراة الزمالك والإسماعيلي

ناصر منسي، بحسب بيان صادر عن الجهاز الإداري للزمالك، اليوم السبت، سيغيب عن مباراة الإسماعيلي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ناصر منسي كان قد حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة بيراميدز التي أُقيمت يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري ليتأكد غيابه عن مواجهة الإسماعيلي المقبلة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

الزمالك سيستضيف نظيره الإسماعيلي مساء يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري

الزمالك يحتل قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف و4نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ويحتل فريق الإسماعيلي قبل المباراة المركز 12 بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

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