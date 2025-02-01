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مرتضى منصور يعلق على عدم تجديد عقد زيزو.. وانضمام بنشرقي للأهلي

03:16 م السبت 01 فبراير 2025
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    زيزو لاعب الزمالك
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (2)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (1)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (6)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز
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    أشرف بنشرقي
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    بنشرقي
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    بنشرقي بعد التبديل
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    أشرف بنشرقي أمام الأهلي
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    بنشرقي وأوناجم ثنائي فريق الزمالك
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استنكر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق عدم تجديد المجلس الحالي لتعاقد النادي مع اللاعب أحمد سيد زيزو.

وردّ مرتضى منصور على سؤال وجه إلى خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بمكتبه عن مستقبل زيزو بقوله: "زيزو أصبح لاعبًا حرًا ولماذا لم يتم تجديد عقده خلال العام ونصف العام الماضي".

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024/25؛ إذ يحق له بداية من يناير الماضي التوقيع لأي نادِ دون العودة لمسؤولي الزمالك.

ولا يجد رئيس الزمالك السابق مشكلة في انضمام أشرف بنشرقي لصفوف الأهلي، بقوله:"من حقه يروح للأهلي لازم يفكر في مستقبله هو لاعب أجنبي مش مصري".

وأتم منصور تصريحاته بقوله:"بنشرقي محترم وعمره ما عمل مشكلة في نادي الزمالك".

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع اللاعب المغربي صاحب الـ 30 عاماً قادمًا من صفوف الريان القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يذكر أن بنشرقي قد ارتدى قميص الزمالك في موسم 19/20 قادمًا من صفوف الهلال السعودي قبل أن يرحل في موسم 22/23 لصفوف الجزيرة الإماراتي.

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مرتضى منصور مؤتمر مرتضى منصور صفقة بنشرقي تجديد عقد زيزو الزمالك الأهلي
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