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مرتضى منصور لشيكابالا: "عامل نفسك أسطورة وبقالك 4 سنين مجبتش جول"

03:09 م السبت 01 فبراير 2025
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    مرتضى منصور وشيكابالا
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    مرتضى منصور وشيكابالا
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    مرتضى-منصور-وشيكابالا
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    مرتضى منصور وشيكابالا
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    مرتضى منصور وشيكابالا
  • عرض 7 صورة
    مرتضى منصور وشيكابالا
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كتبت-هند عواد:

زعم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، أن محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم الحالي، لم يسجل سوى هدفا وحيدا، خلال آخر 4 سنوات.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "عامل نفسك أسطورة و بقالك 4 سنين تقريبا لم تسجل "مجبتش جول"، شيكابالا كان يقول للاعبين ألا يشاركوا بالتدريبات واسألوا عبد الواحد السيد".

في سياق متصل، خسر الزمالك من بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

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مرتضى منصور وشيكابالا الزمالك شيكابالا مرتضى منصور
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