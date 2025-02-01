"توقيع زيزو ومجالس أغرقتنا بالديون".. مدحت العدل يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

كتبت-هند عواد:

علق مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في نادي الزمالك، على هزيمة الفريق من بيراميدز، بثلاثية نظيفة مساء أمس، في الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

وكتب مدحت العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتظرت حتى أهدأ ويهدأ محبو الزمالك، هزيمة الأمس هزيمة أحزنتنا جميعا بالطبع ولكن لها ظروفها في المباراة نفسها، ويحدث مثلها مع أعظم الفرق، ولكن هل نهد المعبد؟".

وأضاف: "هل نجلس لنبكي ونولول ونلقي التهم على بعضنا البعض ونقترح اقتراحات من نوعية رحيل المجلس وتسريح الفريق إلخ بالطبع لا، أنا أول من يعترف أن المجلس أخطأ كثيرا، وطالبته هنا أن يتحرك وسريعاً و بالفعل بدأنا (جميعا) بالعمل لتغيير شامل في منظومة الكرة ولجنة محترمة من لاعبين محترمين و محترفين و دعم مادي من محبين، وأيضا مشروعات تدر أموالاً كثيرة على المدى الطويل".

وواصل: "واللجنة رأت أنه لابد من توقيع زيزو، لأنه رمانة ميزان الزمالك وتدعيم الدفاع بلاعبين على أعلى مستوى، الاتصالات بدأت بالفعل، وأيضاً لاعبين مميزين في مراكز أخرى، إذن نحن على الطريق إن شاء الله وأمامنا بطولات نسعى للفوز بها، الزملكاوي الحقيقي المُحب للكيان يغضب ويحزن ولكنه يساند كما عودنا جمهوره الذي ليس كمثله جمهور في العالم كله".

وأتم مدحت العدل: "صباح الخير ويظل الزمالك وعشقه في القلب دائما، أخيرا لا تستمعوا للجان المدفوعة الأجر من مجالس سابقة باعت أفضل لاعبينا وأغرقتنا في الديون ولم تكسب قضية واحدة وتركت الأرض محروقة كما يقولون، الغرض مرض وهم مغرضون لا يريدون إلا مصلحتهم فقط، حبي واحترامي".

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