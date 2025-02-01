مرتضى منصور: الأهلي بيصعب عليا.. وليه بيبص لطبق الزمالك

مرتضى منصور يعلق على عدم تجديد عقد زيزو.. وانضمام بنشرقي للأهلي

استنكر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، تعاقد النادي الأهلي مع لاعبين كانوا بقميص القلعة البيضاء من قبل.

وقال مرتضى منصور خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده بمكتبه اليوم السبت:"بيصعب عليا النادي الأهلي، هو نادي كبير وجماهيره عظيمة ولكن ليه بيبص على طبق الزمالك، إحنا نختار ونقي وأنت تاخد على الجاهز".

وأشار رئيس نادي الزمالك إلى عدم وجود ذنب عليه في رحيل إمام عاشور لاعب فريقه الأسبق لصفوف نادي الأهلي: "إمام عيط على الهوا وقال أنا من صغري زملكاوي وهرجع الزمالك".

وأتم منصور تصريحاته بقوله: "أنا من تعاقدت معه بـ 5 أو 7 مليون حرس الحدود لم يكن يريده وأعاده لمحلة بدل ما يشكر النادي اللي كبره وخلاه يتجوز بعد كل ده راح الأهلي كنت استنيت 6 شهور ومشيت ببلاش".

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