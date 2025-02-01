"مراقبة وفحص جديد".. طبيب الزمالك يكشف لمصراوي الحالة الصحية لبنتايك

كتبت-هند عواد:

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الحالة الصحية للمغربي محمود بنتايك لاعب الفريق.

وقال الدكتور محمد أسامة في تصريحاته خاصة لـ"مصراوي": "ذهبنا إلى المستشفى وبنتايك أجرى بعض الفحوصات وهو حاليا في حالة جيدة الحمدلله، وسنتابع حالته خلال الـ24 ساعة المقبلة".

وأضاف: "واللاعب سيخضع لفحوصات أخرى حتى نطمئن عليه، لكنه "كويس الحمدلله" وحالته الصحية مستقرة".

وغادر محمود بنتايك مباراة الزمالك وبيراميدز، في الدقيقة 88، بعدما تعرض لإصابة خطيرة بعد التحام قوي مع فيستون ماييلي، ليسقط على رأسه و يغادر ملعب المباراة.

وخسر الزمالك من بيراميدز بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

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