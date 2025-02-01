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مرتضى منصور: تبرعت للزمالك بـ 200 مليون جنيه.. واسألوا اللاعبين عن أحمد وأمير

02:01 م السبت 01 فبراير 2025
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    مرتضى منصور
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    مرتضى منصور
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    مرتضى منصور
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    مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق
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    مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق
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زعّم مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك تقديمه تبرعات للقلعة البيضاء بقيمة 200 مليون جنيه.

وقال منصور، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم السبت: "تبرعت بـ 200 مليون جنيه وإيصالات التبرع موجودة بالنادي وهم من داخل النادي الآن وأتحدى من يقول إن ذلك لم يحدث".

وأضاف الرئيس السابق لنادي الزمالك: "هو ممدوح عباس تبرع بكام للنادي؟ وما تبرع به شيكات وهناك أصدقاء طالبوني بتقديم طلب للحصول على ما تبرعت به للنادي".

وأردف منصور: " اسألوا اللاعبين عن كم دفع لهم أمير وأحمد لا أمن بذلك على أحد بل أرد على من يقول إنني دمرت الزمالك".

وأتم تصريحاته بقوله: "الزمالك لم ينهار أمس الزمالك انهار مع قدوم المجلس الحالي هل أنا من تعاقدت مع 11 لاعبًا ثم تركتهم يرحلون".

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

وكان نادي الزمالك قد خسر يوم أمس الجمعة بثلاثية نظيفة على يد نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

وتوقف رصيد فريق الزمالك بعد الخسارة عند النقطة 20 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي الذي أصبح وصيفًا، فيما يتصدر بيراميدز برصيد 24 نقطة.

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مرتضى منصور مؤتمر مرتضى منصور نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز مباراة الزمالك وبيراميدز
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